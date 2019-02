Ganderkesee. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in ein Ganderkeseer Reifenlager eingebrochen. Der ausgelöste Alarm machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in ein Ganderkeseer Reifenlager eingebrochen. Nach Mitteilung der Polizei haben die Täter einen als Reifenlager genutzten Container eines Autohauses an der Gewerbestraße gewaltsam geöffnet.

Die ausgelöste Alarm hat die Einbrecher vermutlich verschreckt. Sie flüchteten ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter (04431) 9410 entgegen.