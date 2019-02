Brettorf. Ein Carport und Anbau sind Sonntag in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus gerade noch verhindern.

Ein Carport und Anbau in Brettorf sind Sonntag in den frühen Morgenstunden komplett ausgebrannt. Gegen 6 Uhr am Morgen erreichte der erste Notruf die Leitstelle. Als die ersten Kräfte wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stand ein Schuppen bereits in Vollbrand und hatte auf ein Carport übergegriffen. Die hohe Wärmestrahlung hatte bereits ein Fenster am angrenzenden Wohnhaus platzen lassen.

Flammen greifen fast auf Wohnhaus über

Nur durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte gerade noch verhindert werden, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Im Carport gelagerte Gasflaschen stellten eine weitere Gefahr dar und mussten unter Atemschutz in Sicherheit gebracht werden. Der Schuppen und das Carport brannten völlig aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.