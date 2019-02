Ganderkesee. Bunt kostümierte Kinder zum Fasching zeigt das dk-Nostalgiebild.

Bunt kostümiert zeigten sich am Freitag, 18. Februar 1977, die Kinder des Ganderkeseer Kindergartens am Habbrügger Weg. Der Fasching hat schon damals Einzug in den Spielkreisen und Kindergärten erhalten. Nacheinander erschienen 130 Kinder als Cowboys, Indianer oder ganz einfach bunt und etwas verrückt kostümiert. Auch die Betreuerinnen kamen nicht um eine Verkleidung herum.

