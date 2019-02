Schierbrok/Stenum. Im März hatte der Rat noch eine durchgängigen Tempo-30-Zone auf dem Trendelbuscher Weg von der Schierbroker Grundschule bis hinter der Kurve bei der ehemaligen Bäckerei beschlossen. Jetzt hat der Landkreis die Entscheidung gekippt.

Auf dem Abschnitt des Trendelbuscher Wegs von der Kreuzung Bahnhofstraße bis knapp 100 Meter hinter der Kurve bei der ehemaligen Bäckerei Timmermann in Schierbrok und Stenum wird es doch keinen durchgängigen Tempo-30-Bereich geben. Das hat Bürgermeisterin Alice Gerken auf Nachfrage unserer Zeitung betont. Der Ratsbeschluss vom 8. März sei nicht rechtens. Das habe der Landkreis bestätigt, so die Bürgermeisterin.

Antrag von UWG-Chef Jesußek

17 Ratsmitglieder der SPD, der Grünen, der UWG und Susanne Steffgen von den Linken waren damals dem kurzfristig formulierten Antrag von UWG-Fraktionschef Carsten Jesußek gefolgt, auch zwischen dem Kehnmoorweg und der Grundschule Schierbrok die Geschwindigkeit für Fahrzeuge von 50 auf 30 Stundenkilometer zu beschränken. 13 Vertreter der CDU und der Freien Wähler stimmten dagegen, drei Mitglieder der FDP-Fraktion enthielten sich. Und auch die Bürgermeisterin kritisierte diesen Beschluss.

Bericht an den Landkreis

Daraufhin habe sie sich in der Pflicht gesehen, dem Landkreis zu berichten, weil sie die Ratsentscheidung nicht für rechtens hielt, so die Bürgermeisterin, die sich bei ihrer Einschätzung auf Paragraf 88 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes berief. Der Kreis sollte klären, ob der Rat bei dieser Angelegenheit überhaupt zuständig und ob alles inhaltlich in Ordnung sei.

Nähere Infos bei der Ratssitzung

Vor wenigen Tagen sei die Antwort gekommen. Das Resultat: Der Ratsbeschluss werde vom Landkreis beanstandet, so Alice Gerken. Der Beschluss, Tempo 30 einzurichten, müsse nicht umgesetzt werden. Nähere Informationen soll es in der nächsten Ratssitzung am 21. Februar geben.