Ganderkesee. „Leben und Bewegen“, so lautet das Motto des neuen Physio Zentrums in Ganderkesee, das am Montag die ersten Patienten empfangen wird.

Nele Lammers und Jasmin Precht haben das Zentrum für Physiotherapie, Osteopathie und Personal Training auf dem Gelände des ehemaligen Fitness Studios Blacky in Ganderkesee an der Grüppenbührener Straße/Ecke Oldenburger Straße gegründet.

Große Praxisfläche

Auf einem Areal von 1500 Quadratmetern steht ihnen eine Gebäudefläche von 360 Quadratmetern zur Verfügung. Eingerichtet sind dort fünf Behandlungsräume, eine kleine Turnhalle und ein großer Raum für Fitness- und Therapiegeräte. 14 Parkplätze stehen für die Patienten bereit.

Start am Montag

Am Montag geht es mit dem Behandlungsbereich los. Am 1. März soll der Seminar- und der Kursbereich beginnen und am 9. März wird die offizielle Eröffnung gefeiert. Dann sollen auch Vorträge zum Gesundheitswesen gehalten werden. „Alle dürfen kommen“, sagt Jasmin Precht.

„Bei uns beiden stimmt auch der Altersmix“, sagt Nele Lammers mit Blick auf ihre Partnerin. Die 47-jährige Lammers ist in Immer aufgewachsen, hat in Berlin ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin absolviert und danach in Freiburg gearbeitet. Nach der zehnjährigen Abwesenheit aus Ganderkesee hat sie sich als Osteopathin dem Physioteam in Ganderkesee angeschlossen.

Precht will sich selbst verwirklichen

Dort hat sie auch Jasmin Precht kennengelernt. Die heute 24-Jährige hatte vorher ihre Ausbildung bei der IWK in Delmenhorst genossen und sich danach weitergebildet. „Jetzt will ich mich selbst verwirklichen“, nennt sie den Grund für ihren Entschluss, in die Selbstständigkeit zu gehen. „Acht Jahre lang haben Jasmin und ich zusammengearbeitet“, erzählt Lammers, „wir waren sofort auf einer Wellenlänge.“

Auch Ernährungsberatung geplant

„Uns treiben besondere Ideen an“, erklärt Precht. „Natürlich gehört Physiotherapie und Osteopathie zum Kerngeschäft. Aber wir wollen die Menschen auch nach den Rezeptbehandlungen auffangen und sie in der Nachbehandlung betreuen.“ Die Behandlungen sollen individuell auf den Patienten zugeschnitten werden. „Oft sind zum Beispiel nur falsche Sitzhaltungen Ursache für Beschwerden im Bewegungsapparat oder in der Muskulatur“, weiß Lammers. „Da muss man oft ein wenig Detektiv spielen.“ Auch die Ernährung spiele eine große Rolle. Deshalb soll das Gesamtpaket des Zentrums demnächst um eine Ernährungsberatung erweitert werden. Zum Team zählen bereits die Physiotherapeutinnen Sylvia Lüers, die auch Personal Training anbietet, und Claudia Reller sowie die Logopädin Sabina Praß, die in Ganderkesee bereits selbstständig gearbeitet hat. „Unser Motto ist unser Antrieb“, sagt Precht, „dafür brennen wir.“