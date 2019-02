Ganderkesee. In Elmeloh soll möglichst auf der Fläche nördlich der Elmeloher Straße und westlich Am Holz ein Baugebiet entstehen. Ratspolitiker haben sich aber jetzt an ein geschütztes Biotop erinnert.

Aus einer schnellen Umsetzung des Bebauungsplans nördlich der Elmeloher Straße und westlich Am Holz in Elmeloh wird nichts. Denn dort gibt es nach derzeitigem Stand sogenanntes mesophiles Grünland, ein unter Schutz gestelltes Biotop, das nicht ohne Weiteres überbaut werden darf. Grund genug für den Großteil der Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, das Thema am Donnerstagabend zurück in die Fraktionen zu geben, um erneut zu beraten.

Investor steht schon bereit

Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung, hatte zunächst auf eine Bürgerversammlung vor fünf Jahren in Elmeloh hingewiesen, auf der großes Interesse an Bauflächen betont wurde. Und weil das Baugebiet an der Agnes-Miegel-Straße, wie schon damals zu erwarten gewesen sei, nicht ausreichen würde, habe sich die Verwaltung inzwischen auf das Gebiet an der Grenze zu Delmenhorst fokussiert, sagte Meyer. Inzwischen habe es Gespräche mit dem Orts- und Heimatverein Elmeloh-Almsloh gegeben, der sich "mehrfach für eine maßvolle bauliche Entwicklung Elmelohs auf der besagten Stelle ausgesprochen hat" und sich auch bei der Umsetzung einbringen wolle, wie Vereinsvorsitzender Reinhard Siemer im Ausschuss erklärte. Außerdem gebe es mittlerweile einen Investor, der auf der rund 2,5 Hektar großen Fläche aktiv werden möchte.

Hansen: Intakte Natur zerstören?

Im Großen und Ganzen hatte sich die Mehrheit des Ausschusses zwar für ein moderates Wachsen von Elmeloh ausgesprochen, aber dann doch noch nach dem Biotop gefragt, an das sich UWG-Ratsherr Thorsten Busch erinnert habe. Es müsse geprüft werden, ob das mesophile Grünland tatsächlich noch vorhanden sei, sagte Fachbereichsleiter Meyer. Falls ja, müsse man sich möglicherweise überlegen, den verloren gegangenen Biotop-Typ an anderer Stelle wieder aufzubauen. Dagegen wetterte Arnold Hansen, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler: "Intakte Natur zerstören? Das tragen wir nicht mit." Und Dr. Volker Schulz-Berendt, Fraktionschef der Grünen, ergänzte: "Wir haben schon mesophiles Grünland an der Agnes-Miegel-Straße plattgemacht."

CDU-Fraktionschef Ralf Wessel sprach sich zunächst für das Baugebiet aus, will aber ebenfalls noch mehr zur Ökologie auf der Fläche wissen. Dagegen hat Rolf Oetken von der SPD eigenen Angaben zufolge bislang nichts von einer geschützten Fläche gehört.

Hespe: Weg von großflächiger Bebauung

FDP-Ratsherr Hans-Jürgen Hespe machte schließlich einen ganz anderen Vorschlag: weg von einer großflächigen Bebauung und eventuell hin zu einer Hinterlandbebauung an der Elmeloher Straße. Da müsste mal nachgefragt werden, ob das auch möglich ist.