Wildeshausen. Das Wildeshauser Rathaus sowie der städtische Förderverein gastierten in Jever und den Niederlanden, um sich für die Organisation des Urgeschichtlichen Zentrums zu informieren.

Erst in den Norden Deutschlands und dann weiter Richtung Westen ins Nachbarland: Wegen der Planung des Urgeschichtlichen Zentrums in Wildeshausen hat der Bürgermeister der Stadt, Jens Kuraschinski, am Samstag, 26. Januar, die Stadtverwaltung, den Stadtrat und die Mitglieder des Fördervereins zu einer Erkundungsfahrt eingeladen.

Die Anlaufstellen der Tour waren das Schlossmuseum in Jever und das an einem Hünengrab gelegene Besucherzentrum im niederländischen Borger.

Alte Feuerwache wird Museum

Der Hintergedanke der Reise war es, sich vor Ort über Organisation, Personal- und Finanzaustattung sowie zeitgemäße Ausstellungskonzepte zu informieren.

In naher Zukunft ist geplant, dass die alte Feuerwache in Wildeshausen als Besucherinformationszenrum für die Themen „Urgeschichte“ und „Naturpark Wildeshauser Geest“ nachgenutzt wird.

Zur Finanzierung des Projektes hat die Stadt einen Förderantrag im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Zukunft Stadtgrün“ gestellt, über den im Laufe des Frühjahres entschieden wird. In der Zwischenzeit ist der Förderverein Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen e.V. gemeinsam mit der Stadt dabei, verschiedene Museen und Besucherzentren in der Umgebung anzuschauen, um sich über deren Organisation zu informieren.

Eigenes Organisationsmodell in Planung

Bürgermeister Kuraschinski resümierte im Nachhinein, dass sich Jevers historisch-traditionelles Schlossmuseum und das multimediale Besucherzentrum in Borger grundlegend voneinander unterschieden, beide Konzepte jedoch erfolgreich angenommen würden.

Für die Vorsitzende des Fördervereins Svea Mahlstedt stehe fest, dass die erhaltenen Informationen sehr wertvoll seien, aber nicht schlichtweg übernommen werden könnten. „Für das geplante Projekt in Wildeshausen müssen wir ein eigenes Organisations- und Finanzierungsmodell entwickeln, das bestehende Strukturen einbindet“, sagt sie im Anschluss an die Informationsfahrt.