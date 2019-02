Dieter Hannes erste Gästeführung und die erste überhaupt in diesem Jahr – eine 50 Kilometer lange Fahrradfahrt "ins Blaue" – steht schon am Dienstag, 5. Februar, an. Treffpunkt ist am Festplatz Raiffeisenstraße um 10 Uhr. Die vierstündige Tour wird am ersten Dienstag jedes Monats stattfinden.

Infos zu allen anderen Führungen stehen auf der Website der Gemeinde Ganderkesee.