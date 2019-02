Elmeloh. Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Elmeloh einen Unfall verursacht. Dabei entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Eine 24-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagvormittag in Elmeloh einen Unfall verursacht. Wie die Polizei meldet, war die Frau aus Delmenhorst gegen 11.40 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Elmeloher Straße in Richtung Delmenhorst unterwegs.

Geparktes Auto übersehen

Dabei übersah sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi einer 40-Jährigen aus Delmenhorst und fuhr gegen den Wagen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzte den Schaden auf zirka 5000 Euro.