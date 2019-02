Ganderkesee/Altengraben. Es bleibt dabei: Die Mehrheit des Ganderkeseer Ausschusses für Gemeindeentwicklung hat sich für das künftige Baugebiet "Schönemoor – westlich Zum Altengraben" ausgesprochen.

Die Fraktionen im Ganderkeseer Ausschuss für Gemeindeentwicklung haben ihre Meinung zum geplanten Baugebiet "Schönemoor – westlich Zum Altengraben" nicht geändert. Genau wie in der Novembersitzung hat es trotz großen Protests von Bürgern in der Bürgerfragestunde eine mehrheitliche Entscheidung dafür gegeben, für dieses Areal einen Bebauungsplan aufzustellen. Wie zuletzt waren SPD und CDU dafür und Grüne, FDP, Freie Wähler und UWG dagegen. In Zahlen ausgedrückt: acht zu fünf. Eine endgültige Entscheidung fällt im Rat am 21. Februar.

Vorwürfe gegen Fachbereichsleiter

Vor der Abstimmung musste sich Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung, zahlreichen Fragen durch Sprecher der Bürgerinitiative stellen, die sich seit Monaten gegen ein Bauland zwischen den Straßen Zum Altengraben und Zum Königsfarn aussprechen. Dabei wurde ihm unter anderem vorgeworfen, Tatsachen falsch dargestellt und verdreht und die Bürgerinitiative nicht ausreichend informiert zu haben. Darüber hinaus gab es den Vorwurf, die Gemeinde arbeite darauf hin, dass der landwirtschaftliche Betrieb, wesentlicher Knackpunkt in den Diskussionen um das geplante Baugebiet, "flott eingestellt wird". Gegen alle Vorwürfe wehrte sich Meyer, der nach die Fragestunde an den Ausschuss appellierte, für den Bebauungsplan zu stimmen. "Es gibt zwar Nachbarn, die das Projekt ablehnen. Aber es gibt auch seit langer Zeit regelmäßig Anrufe im Rathaus von Menschen, die gerne in Altengraben bauen und leben möchten", betonte der Fachbereichsleiter.

Grüne: Landwirtschaft soll ausgebaut werden

Dr. Volker Schulz-Berendt, Fraktionschef der Grünen, wies einmal mehr auf ein komplexes System von Immissionen hin, die sich auf die Menschen auswirken würden, die dann dort wohnen. Dabei gehe es nicht nur um Gerüche, sondern beispielsweise auch um Lärm, Staub und Gase. Darüber hinaus habe er vom betroffenen Eigentümer des landwirtschaftlichen Gebäudes, Bernfried Lüdeke, erfahren, dass er seinen Betrieb vergrößern möchte. Dabei sei sogar die Rede von einer Art ökologischem Musterbetrieb gewesen.

Nein von UWG, Freien Wählern und FDP

Thorsten Busch (UWG), Arnold Hansen (Freie Wähler) und Marion Daniel (FDP) bestätigten ebenfalls ihr deutliches Nein zum möglichen Bauland. "Es wird zwangsläufig zu Missverständnissen und Differenzen kommen", warnte FDP-Fraktionsvorsitzende Daniel.

SPD: An Fakten gehalten

Es gehe darum, politisch und nicht persönlich zu entscheiden, erklärte Rolf Oetken von der SPD. Seine Fraktion habe sich an die Fakten gehalten. Deshalb gebe es ein einstimmiges Ja.

Wessel: Nachvollziehbar und plausibel dargestellt

Die Planung sei nachvollziehbar und plausibel dargestellt, sagt CDU-Fraktionschef Ralf Wessel. Er sehe den landwirtschaftlichen Betrieb nicht gefährdet. Außerdem verwies er auf einen anderen landwirtschaftlichen Betrieb in Ganderkesee, wo es keine weiteren Probleme gebe. Ins Detail ging er allerdings nicht. Wichtig sei allerdings, dass für die künftigen Häuslebauer notariell auf mögliche Geruchs- und Lärmbelästigungen hingewiesen müsse.

CDU wehrt sich gegen Äußerungen von Schulz-Berendt

Die ehemalige CDU-Fraktionschefin Cindy Klüner nutzte bei diesem Thema die Gelegenheit, sich deutlich gegen einen Beitrag in unserer Zeitung zu wehren. Darin hatte der Grünen-Fraktionschef die Frage aufgeworfen, ob es sich bei einem Leserbrief, der Ende vergangenen Jahres in unserer Zeitung veröffentlicht wurde, um einen "versteckten Angriff der CDU auf die Kritiker eines ungebremsten Flächenverbrauchs" handeln könnte. Dabei stellte er eine Verbindung zwischen dem Leserbriefschreiber und CDU-Fraktionschef Ralf Wessel her. Der Kommentar zum Schluss: "Der Kreis schließt sich. Oder alles Zufall?".