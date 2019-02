Ganderkesee. Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag in ein Reitsportgeschäft eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Tür aufgebrochen und Kasse geöffnet

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in ein Reitsportgeschäft in Ganderkesee eingebrochen. Nach Polizeiangaben wurde eine Anwohnerin durch Geräusche aus dem Verkaufsraum im Erdgeschoss gegen 2 Uhr wach. Gemeinsam mit den Betreibern betrat sie anschließend die Geschäftsräume.

Die Tür war aufgebrochen und die Kasse geöffnet. Die Täter waren nicht mehr vor Ort. Zum entstandenen Schaden konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941115 entgegen.