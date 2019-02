Wildeshausen. Mehr als 5000 Euro Schaden sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen entstanden.

Mehr als 5000 Euro Schaden sind am Donnerstagmorgen bei einem Unfall an einer Kreuzung in Wildeshausen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 50-jährige Frau aus Delmenhorst mit ihrem VW gegen 8.45 Uhr aus Richtung Stadtmitte kommend auf der Deekenstraße unterwegs.

Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung zur Feldstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 20-jährigen Wildeshausers. Dieser befuhr mit seinem Ford die Feldstraße in Richtung Pestruper Straße. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Ford nicht mehr fahrbereit war und musste abgeschleppt werden.