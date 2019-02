Huntlosen. Einbrecher sind in den Rohbau des neuen Feuerwehr-Gebäudes in Huntlosen eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Beute: Elektrogeräte und Kabel

Bislang unbekannte Täter sind in den Rohbau des neuen Feuerwehr-Gebäudes in Huntlosen eingebrochen. Nach Mitteilung der Polizei stiegen die Einbrecher in der Zeit von Mittwoch, 30. Januar, 16.40 Uhr, bis Donnerstag, 31. Januar, 7.50 Uhr, über die aufgestellten Bauzäune und öffneten eine Tür zum Neubau.

Sie erbeuteten mehrere Elektrogeräte und Kabel. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941115 entgegen.