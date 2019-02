Wildeshausen. Ein 20-jähriger Wildeshauser ist nach einem Ausraster vor einem Jahr glimpflich davongekommen. Das Jugendgericht des Amtsgerichts Wildeshausen hat ihm eine Geldstrafe auferlegt.

Obwohl er ein Polizeiauto angegriffen haben soll, hat das Jugendgericht des Amtsgerichtes Wildeshausen das Verfahren gegen einen 20-Jährigen gegen eine Geldauflage von 100 Euro eingestellt. Angeklagt war der Wildeshauser wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung.

Gegen Heck eines Zivilwagens der Polizei getreten

Der junge Mann soll am 4. Februar 2018 mitten in der Nacht ohne Vorwarnung oder Vorgeschichte im Ortskern Wildeshausens gegen das Heck eines Zivilwagens der Polizei getreten und eine zwei bis vier Zentimeter breite Beule verursacht haben. Anschließend habe er, so die Aussage der beiden Beamten vor Gericht, unter dem Ausrufen wüster Beschimpfungen versucht davonzulaufen.

Unterwegs Schuhe verloren

Nach dem Tritt nahm einer der Polizisten die Verfolgung auf und erwischte den 20-Jährigen, als er beim Abbiegen gegen einen parkendes Auto lief. Unterwegs hatte der Verfolgte seine Schuhe verloren. Im Auto auf dem Weg zur Wache soll der 20-Jährige weiter geschimpft und auch den Beamten gedroht haben.

Angeklagter: Erstmals so viel Alkohol getrunken

Die Erinnerungen an die Vorfälle waren beim Angeklagten schon nicht mehr vorhanden, als er einige Stunden später in der Ausnüchterungszelle auf der Wache aufwachte und nach Hause gehen konnte, hieß es vor Gericht. Denn am Abend hatte der damals 19-Jährige bei und mit einem Kumpel je eine Flasche Wodka und Ouzo getrunken – das erste Mal in seinem Leben so viel Alkohol, wie er sagte. Zum Tatzeitpunkt muss der Angeklagte knapp zwei Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

Streit mit Freundin

Warum er so ausgerastet ist, erklärte eine Psychiaterin in ihrem Gutachten mit den Erlebnissen des damaligen Tages: Erst hatte der Angeklagte erfahren, dass seine Großmutter gestorben war, dann hatte es Streit mit seiner Freundin gegeben. Völlig betrunken und aggressiv muss der Angeklagte dann durch Wildeshausen gelaufen sein.

Auf Urteil verzichtet

Weil er bisher juristisch oder polizeilich noch nicht aufgefallen war und zurzeit als Auszubildender eine stabile Lebenssituation habe, verzichtete die Richterin auf ein Urteil. Zuvor hatte auch der Staatsanwalt eine Einstellung angeregt. Ein Schuss vor den Bug würde in diesem Fall reichen, sagte er.