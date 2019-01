Wie es ist, durch die Augen eines betrunkenen eine Tür öffnen zu wollen, konnte die 12-jährige Kim-Luisa Bruns dank einer speziellen Brille herausfinden während des Suchtpräventionstags an der Schule an der Ellerbäke. Foto: Vincent Buß

Bookholzberg. Auch Kinder können schon Süchten verfallen. Wie insbesondere das Internet auf verschiedene Arten eine Gefahr darstellt, wurde deutlich am Präventionstag der Schule an der Ellerbäke in Bookholzberg.