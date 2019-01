Ganderkesee. Eine Szene des plattdeutschen Dreiakters „Toveel is toveel“ der Theatergruppe der Landjugend Ganderkesee zeigt das dk-Nostalgiebild.

Am Samstag, 15. Oktober 1994, eröffnete die Theatergruppe der Landjugend Ganderkesee das Erntedankfest des Landvolkverbandes mit einem ihrer Stücke. Gewohnt humorvolle Unterhaltung bot der auf Plattdeutsch gehaltene Dreiakter „Toveel is toveel“, der den Einstieg in den vergnüglichen Abend in der Gaststätte Witte in Immer bildete. Das Stück handelt von zwei Familien, die sich während ihres gemeinsamen Urlaubs auf Rügen ein kleines Appartement teilen. Den durch Platzmangel entstandenen Streit schlichten die Kinder beider Familien und schließlich findet man doch zueinander.

