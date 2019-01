Ganderkesee. Über insgesamt 14.700 Euro können sich gemeinnützige Einrichtungen aus Bookholzberg und Lemwerder freuen. Zwölf Vereine haben von der Vereinigten Volksbank Spendengelder erhalten. Am Dienstag erhalten Institutionen aus Ganderkesee weitere Spenden.

Die Vereinigte Volksbank hat gestern die Ausschüttung der Reinerträge aus der Lotterie "Gewinnsparen" an Vereine und Institutionen aus ihrem Geschäftsgebiet in Bookholzberg fortgesetzt. Am vergangenen Donnerstag, 24. Januar 2019, konnten sich bereits elf Vereine aus Hude über eine finanzielle Unterstützung in einer Gesamthöhe von 15.593,09 Euro freuen.

Vereine aus Bookholzberg und Lemwerder erhalten 14.700 Euro

Bei der Spendenübergabe in den Geschäftsräumen der Volksbank wurden zwölf Vereinen aus Bookholzberg und Lemwerder Spendenschecks in Höhe von insgesamt 14.700 Euro überreicht. Vorstandsmitglied Sascha Knaack begrüßte die zahlreichen anwesenden Vereinsvertreter, die von ihren Projekten erzählten, und dankte ihnen für ihr Engagement in den einzelnen Einrichtungen.

In Bookholzberg kann unter anderem der Turnerbund mit 2500 Euro für neue Trikots für die dritten Herren und die männliche A-Jugend der HSG planen. Der Musik- und Spielmannszug kann 1500 Euro in neue Instrumente investieren. In Lemwerder erhält der Förderverein des Gymnasiums 1500 Euro für die Anschaffung von Laptops. Der Förderverein der Oberschule möchte derweil iPads kaufen und bekommt dafür eine Unterstützung in Höhe von 1500 Euro. An das Luftfahrt- und Technikmuseum gehen 700 Euro für einen Druckluftkompressor.

Letzte Spendenübergabe in Ganderkesee

Am Dienstag, 29. Januar 2019, findet die letzte von insgesamt drei Spendenübergaben in der Volksbank-Filiale in Ganderkesee statt. In der Gemeinde werden erneut zwölf Vereine finanziell unterstützt. Die örtlichen Institutionen können sich dort über eine Gesamtsumme von 14.028,71 Euro freuen.

Unter anderem erhält der TSV Ganderkesee insgesamt 2578,71 Euro für neue Trainingskleidung für ihre Jugendabteilung. Weitere 2000 Euro gehen an den Förderverein der Grundschule Lange Straße für ein Buchprojekt. Der Förderverein Kinderfasching in Ganderkesee erhält zudem 1500 Euro für neue Kostüme.

Vereinigte Volksbank schüttet über 44.000 Euro aus

Insgesamt schüttet die Vereinigte Volksbank in diesem Jahr 44.321,80 Euro an Vereine und Institutionen aus ihrem Geschäftsgebiet Hude, Bookholzberg und Ganderkesee aus. Das Geld kommt aus der Gewinnspar-Lotterie, bei der Kunden sich ein Los zum Preis von fünf Euro kaufen können. Davon werden vier Euro gespart, während ein Euro in das Losentgelt fließt. Daraus geht der Reinertrag jedes Jahr an gemeinnützige Einrichtungen aus der Region. Auch in diesem Jahr können sich Vereine wieder um finanzielle Unterstützung bei der Vereinigten Volksbank bewerben.