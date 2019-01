Bei einer Polizeikontrolle an der A1 wurde ein Mann erwischt, der unter Drogen am Steuer saß. Symbolfoto: dpa

Harpstedt. Die Polizei hat am Sonntagabend bei einer Kontrolle auf einem Autobahnrastplatz in der Samtgemeinde Harpstedt einen Autofahrer erwischt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Im selben Fahrzeug saßen zwei Personen, die per Haftbefehl gesucht wurden.