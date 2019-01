Aumühle. Die Kartbahn in der Wildeshauser Bauerschaft Aumühle im Landkreis Oldenburg ist in den Tagen vor dem vergangenen Samstagnachmittag von Einbrechern aufgesucht worden.

Laut Polizei stellte ein Mitarbeiter am Samstag gegen 16 Uhr fest, dass unbekannte Täter die Tür eines Kassenhäuschens aufgebrochen und aus dem ausgestellten Kühlschrank mehrere Getränke entwendet hatten. Am Tag darauf, gegen 9.30 Uhr, bemerkten Mitarbeiter außerdem, dass mehrere LED-Strahler, die auf dem Gelände angebracht waren, fehlten. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 200 Euro. Zeugen, die in den Tagen davor unberechtigte Personen auf dem Gelände der Kartbahn gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon (04431) 941115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.