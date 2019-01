Ganderkesee. Bei der Gedenkfeier zur Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten vom SPD-Unterbezirk Oldenburg-Land wurde eindringlich an die Verantwortung der Gesellschaft appelliert.

Eröffnen musste der SPD-Landtagsabgeordnete Axel Brammer die Gedenkfeier und Kranzniederlegung zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust am Sonntag in Ganderkesee mit einer Schweigeminute. Harmut R. Berlinicke, der das im Flett des ehemaligen Lutherstifts zu sehende Klinkerkunstwerk "zerrissene Wand" entworfen hat, ist im vergangenen Jahr im Alter von 75 Jahren überraschend verstorben. "Sonst hat Harmut Berlinicke hier immer gestanden und etwas über die Entstehung dieser symbolhaften Wand erzählt", sagte Brammer: "Mir ist in Erinnerung geblieben, dass er immer davon gesprochen hat, dass diese Wand eine Brücke zwischen den Religionen bauen soll."

Gedenkfeier soll Erinnerung aufrechterhalten

Seit vier Jahren lädt der SPD-Unterbezirk Oldenburg-Land am 27. Januar zu der Gedenkveranstaltung im Dorfpark Falkenburg ein. Zu sehen ist hier die mit vielen Symbolen versehene "zerrissene Wand", in der auch ein Stein aus dem Krematorium Nummer fünf in Auschwitz eingearbeitet wurde. "Die Befreiung der Holocaust-Opfer am 27. Januar 1945 war eine Erlösung für die Gefangenen und es ist wichtig, weiterhin an die Verbrechen der dunklen Zeit des Nationalsozialismus zu erinnern", sagte Brammer.

Veranstaltungen wie diese im ehemaligen Lutherstift seien wichtig, um die Erinnerung aufrechtzuerhalten und "die Rechtspopulisten, die immer mehr werden, zurückzudrängen." Brammer äußerte den Wunsch, dass die Gedenkfeier in Zukunft durch die Gemeinde auf noch breitere Füße gestellt werden sollte: "Wir müssen mit dieser Art der Erinnerung noch viel mehr Menschen erreichen", sagte er zu den etwa 45 Anwesenden.



Jüdische Gemeinde für Gedenkfeier "sehr dankbar"

Auch Pedro Benjamin Becerra, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Delmenhorst, richtete sich mit eindringlichen Worten an die Zuhörer. "Für uns Juden in Deutschland ist es nicht leicht, alleine für das Gedenken an diese schlimme Zeit zu sorgen. Umso wichtiger ist die Unterstützung bei Veranstaltungen wie dieser, für die wir sehr dankbar sind", erklärte Becerra, und fügte an: "Während die Überlebenden, die vom Holocaust berichten können, immer weniger werden, gibt es immer mehr Menschen, die rechtes Gedankengut verbreiten."

Vor 20 Jahren habe man sich eine solche Entwicklung in Deutschland nicht vorstellen können, doch nun sei sie Realität. Becerra appellierte daher an "alle Demokraten: Wir müssen Präsenz zeigen und die Menschen mit klaren Aussagen wieder zurückgewinnen."

Holocaust-Gedenktag als Brücke zur Erinnerung

In seiner Funktion als Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises der Jüdischen Gemeinde Delmenhorst sprach auch Dr. Norbert Boese von der Verantwortung der Gesellschaft, die Erinnerung an die Verbrechen der Nazidiktatur am Leben zu erhalten. "Die Entscheidung des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, den 27. Januar als nationalen Gedenktag festzulegen, war wichtig", sagte Boese: "Der Tag ist eine notwendige Brücke zur Erinnerung." Jeder in Deutschland lebende Mensch müsse sich diesem Gedenktag stellen.

Auch sein Appell lautete daher: "Die Erinnerung an den Holocaust muss wachgehalten werden und alle müssen sich gegen rassistische Äußerungen zur Wehr setzen." Aufgrund der nach wie vor öffentlichkeitswirksamen Aufarbeitung zeigte Boese sich aber zuversichtlich, dass dies gelingen wird.