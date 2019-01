Ganderkesee. Haupt-Tagesordnungspunkte auf der Jahreshauptversammlung des Bergedorfer Schützenvereins am Freitag waren Wahlen und die Auszeichnung zahlreicher Schützen.

Haupt-Tagesordnungspunkte auf der Jahreshauptversammlung des Bergedorfer Schützenvereins am Freitag waren Wahlen und die Auszeichnung zahlreicher Schützen. Als neues Vorstandsmitglied wurde nach Mitteilung von Pressewartin Sabine Köhler Tanja Steffen neu gewählt. Sie folgt Andreas Garves als 1. Kassenwart. Garves gab seinen Posten auf eigenen Wunsch ab, steht dem Verein aber als 3. Kassenwart weiter zur Verfügung. Der 1. Vorsitzende Detlef Kupner dankte Garves für sein Engagement und überreichte ihm als Dank ein Präsent.

Ausgezeichnete Schützen

Oberschießmeister Gerrit Steffen zeichnete auf der Versammlung folgende Schützen für ihre Leistungen aus: Gerrit Steffen, Iris Timmermann, Holger Timmermann, Ines Kruse, Hans-Hermann Düßmann, Frank Grummer, Erika Kruse, Michael Helmbold, Gunda Meyer, Heino Wohlers, Irmtraud Düßmann.

Alle Termine 2019

Das sind die Schützentermine für 2019: 7. und 8. März Pokalschießen , 16.März Müll sammeln, 10 Uhr Feuerwehr (Organisator: Dorfausschuss), 18. April Doppelkopfturnier, 28. April Bedingungsschießen, 18. und 19. Mai Bundesschützenfest in Bergedorf, 1. Juni Damenradtour, 14. Juni Grillen für alle Schützen und Freunde, 29. Juni Fahrt zum Freilichttheater Westerstede (Organisator: Dorfausschuss), 19. August Rosen drehen fürs Schützenfest, 23. August Arbeitsdienst für Schützenfest, 25. August Schülerkönigs- und Schülervogelschießen sowie Schießen der Königinnen und Könige, 31. August und 1. September Schützenfest in Bergedorf, 5. September Ausgabe der Preise vom Schützenfest, 21. und 22. September Gruppenschießen in Falkenburg, 19. und 20. Oktober Schlussschießen in Bergedorf, 17. November Fleischschießen (nicht mehr am Adventssonntag), 21. November Fleischausgabe, 7. Dezember Weihnachtsfeier Damen, 19. Dezember Weihnachtsfeier für alle.