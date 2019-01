Ganderkesee. Einen Mix aus bunten Vögeln verschiedener Arten gab es am Sonntag auf dem Vogelmarkt in Ganderkesee zu sehen. Etwa 300 Vögel wurden auf der Börse der Vogelfreunde angeboten.

In der Halle des Schützenhofes Ganderkesee war am Sonntag wieder ein buntes Treiben zu sehen und viel Gezwitscher zu hören: Die Vogelfreunde 1976 Ganderkesee luden zum elften Mal zum Vogelmarkt ein. Etwa 30 Verkäufer boten bis zu 300 gezüchtete Vögel an, die von Privatpersonen erstanden werden konnten.

Vogelfreunde zufrieden mit der Besucherzahl

"Tatsächlich konnten in diesem Jahr auch einige Vögel verkauft werden", erklärt Herbert Biese, der die Vogelbörse als Vorsitzender des Züchtervereins organisierte. Anders als bei der zuletzt im November 2018 stattgefundenen Vogelausstellung, auf der die am besten gezüchteten Vögel von einem Experten zu Vereinsmeistern gekürt werden, handelt es sich beim Vogelmarkt laut Biese um eine reine Verkaufsveranstaltung. Mit der Anzahl an Besuchern und verkauften Vögel zeigt sich der Vereinsvorsitzende zufrieden: "Für einen regionalen Vogelmarkt dieser Größe war die Resonanz schon gut."

Angeboten wurden auf der Börse Ziervögel aller Arten, vor allem aber Kanarienvögel und Sittiche, wie Biese sagt. Es seien aber auch einige Exoten und regionale Waldvögel präsentiert worden. Biese, der hobbymäßig selbst seit über 50 Jahren als Züchter Vögel hält, konnte ebenfalls ein paar seiner etwa 50 Kanarien- und Waldvögel verkaufen. "Vögel sind tolle Tiere und ich züchte sie zur Freizeitbeschäftigung", erklärt er zu seiner Motivation.

Vogelmarkt bietet Vögel für Zuhause an

Zum Vogelmarkt in Ganderkesee kommen laut Biese nicht nur Züchter aus der direkten Region, sondern auch aus weiter entfernten Orten. "Ich komme gerne hierher, um meine Vögel zu präsentieren und mich mit anderen Züchtern auszutauschen", sagt einer der Züchter. Der kleine Vogelmarkt in Ganderkesee sei eine gute Möglichkeit, die Zucht aus dem vergangenen Jahr zu verkaufen und von dem Geld unter anderem Futter anzuschaffen. (Lesen Sie hier: Darum musste der Vogelmarkt 2017 ausfallen.)

Zudem könnten sich auch Familien, die sonst wenig Bezug zu den Tieren haben, einen Vogel für Zuhause kaufen und sich über ihre Haltung informieren. Das bestätigt auch der Vereinsvorsitzende Biese: "Der Großteil der Menschen, die zu uns kommen, sind Laien auf dem Gebiet der Vogelhaltung. Bei uns gibt es deswegen nicht nur Vögel zu kaufen, sondern wir geben auch fachliche Informationen zu Fragen über die Haltung und Pflege der Tiere."

Der nächste Vogelmarkt der Vogelfreunde Ganderkesee ist bereits terminiert: Am 25. Januar 2020 können in der Schützenhalle erneut Vögel verschiedener Arten gekauft werden.