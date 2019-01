Ganderkesee. Eine 22-Jährige und eine 19-Jährige sind bei einem Auffahrunfall am Samstag in Hude-Wüsting verletzt worden. Schuld war ein 23-Jähriger.

Nach Polizeiangaben kam es am Samstag gegen 14.40 Uhr in Hude-Wüsting auf der Hauptstraße in Höhe Dr.-Munderloh-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Frauen leicht verletzt wurden. Ein 23-jähriger Mann aus Hude befuhr den Angaben zufolge mit seinem Wagen die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Vor dem jungen Mann fuhr eine 22-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Hude. Sie beabsichtigte in die Dr.-Munderloh-Straße einzubiegen, was der nachfolgende Fahrzeugführer zu spät bemerkte und auffuhr. Beim zusätzlichen Ausweichen prallte er mit seinem Auto auch noch mit gegen eine Straßenlaterne. Die 22-Jährige ihre 19-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Beide Pkw mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand laut Polizei rund 1500 Euro Sachschaden.