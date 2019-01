Ganderkesee. Der Verein Bürgerbus Ganderkesee steht vor einem großen Problem, teilt Vorstandsmitglied Rolf Kuhlmann mit. Das Bürgerbus-Team sei am Limit und brauche dringend neue ehrenamtliche Fahrer.

Der Bürgerbus-Verein sucht dringend mehr Fahrer. „Unser dichtes Netz aus den Linien 221, 222, 223, ergänzt durch die ehemalige Bürgerbus-Linie 220 – jetzt Hutfilter – verbindet fast alle Ortsteile miteinander. Die modernen Kleinbusse bieten Platz für große und kleine Leute, Kinderwagen, Rollatoren, Rollstühle und was unsere Fahrgäste sonst noch mitnehmen möchten“, erklärt Kuhlmann.

Das Team sei an allen Werktagen zwischen 7 und 19 Uhr für jedermann unterwegs. So müssten jeden Monat für beide Busse 84 bis 88 Schichten besetzt werden. „Daraus errechnet sich eine Teamgröße von mindestens 40 Fahrerinnen und Fahrern. Zur Zeit sind nur 31 einsatzbereit. Die Lücke ist also sehr groß“, so Kuhlmann.

Häufigere Einsätze für lückenlosen Fahrbetrieb

Das bedeute für die verbliebenen aktiven Fahrer häufigeren Einsatz, um den Fahrbetrieb lückenlos durchzuführen. „Darauf können wir nicht langfristig bauen“, bangt Kuhlmann.

Deshalb würde der Verein jetzt weitere Fahrer für den Bürgerbus suchen. Das müssen die neuen Ehrenamtler mitbringen: Führerschein, polizeiliches Führungszeugnis sowie einen Personenbeförderungsschein (Gesundheitscheck beim Verkehrsarzt). „Die Vorbereitungen einschließlich Fahrtraining dauern sechs bis acht Wochen. Alle Schulungen organisiert der Bürgerbusverein. Der Verein übernimmt ebenfalls alle anfallenden Kosten“, versichert Kuhlmann. Darüber hinaus sei auch persönliches Engagement gefragt. Der Bürgerbus habe ein reges Vereinsleben, das weitere Impulse gibt.

„Bitte überlegen Sie sorgfältig, ob Sie gerne Bus fahren, mit Leuten in Kontakt kommen und ehrenamtlich tätig sein wollen“, richtet Kuhlmann seine Bitte an potenzielle Fahrer. Interessierte können sich unter der Telefonnummer (04223) 8575 beim Verein melden oder „aber auch einfach zum Fahrertreffen bei Menkens in Hoykenkamp am letzten Mittwoch eines Monats kommen“. Weitere Informationen zur Arbeit des Bürgerbus-Vereins gibt es im Internet unter www.bürgerbus-ganderkesee.de.