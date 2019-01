Ganderkesee. Das Schlemmerfest des Kindergartens am Habbrügger Weg zeigt das dk-Nostalgiebild.

Am Freitag, 30. Mai 1997, wurde in Ganderkesee nicht auf den Kaloriengehalt geachtet. Die kleinen Küchenchefs des Kindergartens am Habbrügger Weg luden an diesem Morgen Eltern, Großeltern und Familienangehörige zu ihrem „Schlemmerfest“ ein. Das Motto lautete: „Jedes Gericht kostet bei uns nur einen Groschen“. Die durch den Verkauf von Süßspeisen erzielten Einnahmen kamen den Kindern und dem Kindergarten zugute. Unser Bild zeigt fünf der fleißigen Nachwuchsbäcker an einem der zahlreichen Verkaufstische.

