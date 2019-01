In Hatten mit Transporter gegen Mercedes gefahren CC-Editor öffnen

Die Polizei ist am späten Donnerstagabend zu einem Unfall zwischen Sandkrug und Kirchhatten gerufen worden. Symbolfoto: imago/Horst Galuschka

Hatten. Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist am späten Donnerstagnachmittage bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hatten zwischen Sandkrug und Kirchhatten entstanden.