Hude. Zwölf Vereine und Institutionen aus Hude können sich über finanzielle Unterstützung freuen. Insgesamt 15.593,09 Euro erhielten die Vereinsvertreter aus der Lotterie "Gewinnsparen" der Vereinigten Volksbank.

Im Rahmen der Lotterie "Gewinnsparen" hat die Vereinigte Volksbank mit der Ausschüttung der Reinerträge aus dem Losentgelt begonnen. Insgesamt verteilt die Volksbank 44.321,80 Euro auf ausgewählte Vereine und Institutionen aus ihren Geschäftsgebieten Hude, Bookholzberg und Ganderkesee.

Huder Vereine erhalten 15.593,09 Euro

Bei der ersten Spendenübergabe am Donnerstagabend in Hude entfielen insgesamt 15.593,09 Euro auf zwölf Vereine. Davon kann unter anderem der Fußballclub Hude 2811,57 Euro in einen Trikotsatz und eine neue Lautsprecheranlage investieren, während die Jagdhornbläsergruppe Ganderkesee/Hude 2000 Euro für ihre Trachten-Ausstattung erhält. Vorstandsmitglied Jürgen Kikker lobte die anwesenden Vereinsvertreter für die Vielfalt der in Hude angebotenen Aktivitäten.

Die beiden weiteren Spendenübergaben finden am 28. Januar in Bookholzberg und am 29. Januar in Ganderkesee statt.