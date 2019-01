Ganderkesee. Zum Auftakt der Kleinkunstreihe in diesem Halbjahr in Ganderkesee wird Michael Eller erwartet. Außerdem kommen Peter Vollmer, Hans Gerzlich und Anka Zink.

Auf mehr als 40 Reisen mit den Schiffen der AIDA-Flotte hat er als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon über 100.000 Passagiere auf der ganzen Welt unterhalten. Jetzt kommt Michael Eller auch nach Ganderkesee, um am Donnerstag, 21. März, die Besucher in der Mensa der Oberschule zum Lachen zu bringen. Beginn des ersten Teils der Kleinkunstreihe in diesem Halbjahr ist um 20 Uhr. Wer mit dabei sein möchte, zahlt 18 Euro.



Wortwitz und Komik

In seinem aktuellen Programm "Ahoi, die Kreuzfahrer kommen! Captain Comedy packt aus" geht es um alle möglichen, meist aber die eher unmöglichen Varianten menschlichen Verhaltens in den schönsten Wochen des Jahres – dem Urlaub auf einem Luxus-Liner. Mit analytischer Beobachtungsgabe und außerordentlichem Geschick für Wortwitz und Komik nimmt Eller sein Publikum mit auf eine irrwitzige Reise aus Erlebtem und Beobachtetem rund um die Welt. Dabei wechselt er spielerisch "von bildhaftem Blödsinn über bitterböse Satire, messerscharfem Sarkasmus bis hin zu eloquenter Sprachakrobatik", heißt es in einer Ankündigung.

Bekannt auch durch viele Fernsehauftritte

Eller ist seit über zehn Jahren fester Bestandteil der deutschen Comedy- und Kabarett-Szene. Bekannt ist er unter anderem durch Auftritte im "Quatsch Comedy Club", in der "Schmidt Mitternachtsshow", den komischen Nächten und in "NightWash". Beim Mannheimer Comedy Cup belegte er 2014 den zweiten Platz. Im selben Jahr veröffentlichte er seine erste Live-CD.

Danach Peter Vollmer in Ganderkesee

Nächster Künstler in der Ganderkeseer Kleinkunstreihe ist Peter Vollmer am Donnerstag, 25. April. Er präsentiert sein Programm „Er hat die Hosen an – Sie sagt ihm, welche“. Der Eintritt beträgt 18 Euro.

Gerzlich erneut in Ganderkesee



„Und wie war dein Tag, Schatz?“ heißt die dritte Frühjahrsveranstaltung. Welche Antwort Hans Gerzlich darauf erhält, ist am Donnerstag, 23. Mai, zu erfahren. Karten kosten 22 Euro. Diesen Preis zahlen Freunde der Ganderkeseer Kleinkunst auch für das Kabarett mit Anka Zink am Donnerstag, 27. Juni. Sie gibt „eine kleine Anleitung zum Größenwahn“ und beschwört „das Ende der Bescheidenheit“ herauf.

70 Euro im Abopreis

Karten gibt es nicht nur zum Einzel-, sondern auch zum Abopreis von 70 Euro. Erhältlich sind sie bei der regioVHS unter Telefon (04222) 806550 oder direkt im Kulturhaus Müller montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr.