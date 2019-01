Hoyerswege. Eigentlich hätte die in Hoyerswege geplante Schießhalle schon längst in Bau sein sollen. Allerdings warten die vier örtlichen Vereine weiterhin auf eine Zusage aus dem Fördertopf "LEADER". Bis Ende Februar soll es eine Nachricht geben.

"Wir warten nur noch auf ,LEADER'. Dann kann es losgehen." Das hat Gerold Otte vom Schützenverein Hoyerswege am Mittwochabend bei der Generalversammlung des Vereins betont und sich dabei auf das Neubau-Projekt Schießhalle am Holzkamper Damm bezogen. Eigentlich hätte schon im April vergangenen Jahres Baubeginn sein sollen. Dann hätten die Hoyersweger schon in diesem Jahr ihr Schützenfest im neuen Domizil feiern können. Doch daraus ist nichts geworden, weil Zusagen für Fördermittel gefehlt haben. Jetzt rechnen Otte, in dessen Händen das Projekt federführend liegt, und Vereinsvorsitzende Inge Holschen auf eine positive Nachricht bis spätestens Ende Februar.

Hausaufgaben längst gemacht

"Sobald das Wetter dann offen ist, ist der Spaten in der Erde. Dann wird alles zügig in Bewegung gesetzt", sagt die Vereinschefin gegenüber unserer Zeitung. Denn die Hausaufgaben habe der neunköpfige Planungsausschuss mit Holschen, Otte, Dieter Coldewey, Holger Werner, Günter Richter, Herwig Kunst, Enno Vosteen, Dennis Stolle und Friedhelm Mahlstedt schon längst gemacht. Die Planungen für das Gebäude, an der vor allem Otte, Friedhelm und Timo Mahlstedt beteiligt waren, seien fertig. Und auch der Finanzplan stehe – abgesehen von der Unterstützung vom Amt für regionale Landesentwicklung aus dem Fördertopf "LEADER". Aus diesem Topf hoffen die Schützen auf einen höheren fünfstelligen Betrag. Eine genaue Summe wollte Inge Holschen allerdings nicht nennen.

Rund 470.000 Euro Kosten

Das Gebäude, das auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten, rund 2000 Quadratmeter großen Fläche beim Denkmal in Hoyerswege entstehen soll, kostet nach Angaben Ottes etwa 426.000 Euro plus Mehrwertsteuer – also knapp 470.000 Euro. Genutzt werden soll es später von allen vier örtlichen Vereinen: vom Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege, vom TSV Hoyerswege, von der Hoyersweger Speelkoppel und von den Schützen, die laut Inge Holschen alle das Konzept mitgetragen haben und auch Eigenleistungen erbringen wollen, um die Schießhalle zu finanzieren.

Viele Eigenleistungen geplant

"Wir planen mit Eigenleistungen im Wert von rund 120.000 Euro", sagt die Vereinsvorsitzende. Darüber hinaus seien seitens des Landessportbunds jeweils 50.000 Euro für den Schützenverein und für den TSV zugesagt worden. Knapp 50.000 Euro gebe es auch vom Landkreis Oldenburg – und zwar ebenfalls jeweils für die Schützen und für die Sportler. Darüber hinaus würden weitere 50.000 Euro von der Gemeinde kommen. Der Rest soll über Spenden und Vereinsbeiträge finanziert werden, so die Vorstellung der Hoyersweger.

Schützenfest 2020 im neuen Domizil?

Die Halle wird etwa 400 Quadratmeter groß. Darin werden vier Luftgewehrstände eingerichtet. Von der Idee eines Kleinkaliber-Standes hat sich der Schützenverein dagegen aus Kostengründen verabschiedet. Im rund 180 Quadratmeter großen Raum vor den Luftgewehrständen könnten beispielsweise Gymnastik und Tischtennis möglich sein. Die Bauzeit dürfte bei etwa einem Jahr liegen. Dann könnte das Schützenfest 2020 erstmals am Holzkamper Damm gefeiert werden.