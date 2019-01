Ganderkesee. Amateur-Schauspieler im Stück „Wi kriegt Besöök“ von der Theatergruppe der Landjugend Ganderkesee zeigt das dk-Nostalgiebild.

Gute Unterhaltung auf Plattdeutsch: Am Mittwoch, 22. März 1985, hat die Theatergruppe der Landjugend Ganderkesee ihr neu einstudiertes Stück auf der als „Bunter Abend“ deklarierten Veranstaltung in der Gaststätte Witte in Immer präsentiert. Die Amateur-Schauspieler sorgten mit der Aufführung des niederdeutschen Theaterstücks „Wi kriegt Besöök“ ein Mal mehr bei ihrem Publikum für anhaltende Zwerchfellerschütterungen und machten damit ihrem guten Ruf alle Ehre. Unser dk-Nostalgiebild zeigt drei der Darsteller aus der Landjugend in einer der Szenen des humorvollen Einakters.

