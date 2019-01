Schierbrok/Stenum. Über tiefe Schlaglöcher im Sahrener Weg und im Philosophenweg in Ganderkesee beschweren sich Anwohner. Was geschieht mit den Straßen und wer haftet für die Schäden?

Bis zu 20 Zentimeter tiefe Schlaglöcher hat Ulrich Schneider nach eigenen Angaben am Sahrener Weg gesehen. Auch der nahegelegene Philosophenweg sei eine Huckelpiste. "Man konnte nur noch mit sechs Kilometern pro Stunde fahren", berichtet der Anwohner. "Und das war eigentlich noch zu schnell." Durch die Schlaglöcher mache man sich sein Auto kaputt, befürchtet er.

Probleme beim Kommunalservice bekannt

Dem Kommunalservice Nordwest Ganderkesee-Hude ist das Problem bekannt. Denn weder der Sahrener Weg noch der Philosophenweg seien bislang als geteerte Straßen ausgebaut worden, erklärt Geschäftsführer Uwe Nordhausen. "Und die Schäden liegen auch an der Witterung." Durch Regen etwa litten die Wege. "Unbefestigte Wege bedeuten auch eine schlechte Wohnqualität", gibt Nordhausen zu. Bei Regen bekämen Passanten nasse Füße, bei Trockenheit sei es sehr staubig.

Und wenn Autos durch Schlaglöcher beschädigt werden, kommen außerdem Haftungsfragen auf.

Wer zahlt bei Schlaglochschäden am Auto? Eine Frage, die oft gestellt wird: Zahlt jemand, falls ein Auto beim Fahren durch Schlaglöcher beschädigt wird? Das ist laut dem Delmenhorster Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schmidt nicht leicht zu beantworten. Der für Fahrer ernüchternde Grundsatz: "Man muss eine Straße so hinnehmen, wie sie ist." Dennoch habe der Straßenbaulastträger – in der Regel die Kommune – eine Verkehrssicherungspflicht. Ob dieser nun Schadensersatz zahlen muss, kann laut Dr. Schmidt von mehreren Kriterien abhängen: Schlaglöcher müssen laut dem Verkehrsexperten eine gewisse Tiefe haben, mindestens etwa sieben Zentimeter.



Das Schlagloch müsse für den Fahrer überraschend kommen. "Wenn ich weiß, dass es in der Straße Schlaglöcher gibt, gehe ich die Gefahr bewusst ein", erklärt Dr. Schmidt.



Dementsprechend gelte: Je weiter außerhalb und je weniger befahren eine Straße sei, desto eher könne mit Schäden gerechnet werden.



Sei ein Loch plötzlich entstanden, etwa durch einen Unfall, könne der Straßenbaulastträger eher nicht zur Verantwortung gezogen werden. Deshalb sei es jedoch wichtig, Schäden zu melden, um dieses Argument zu entkräften.

Nichtsdestotrotz muss sich der Straßenbaulastträger dem Verkehrsexperten zufolge auch um entlegene und nicht befestigte Straßen kümmern. Insbesondere, wenn sich Schäden am Auto selbst durch eine angepasste Fahrweise nicht verhindern lassen.

Schneider hatte diese Situation satt und begann vor circa drei Wochen, sich bei der Gemeinde zu beschweren. Das letzte Mal tat er dies am vergangenen Freitag. Dementsprechend freute er sich, als am Mittwoch die Löcher auf der östlichen Hälfte des Sahrener Wegs mit Steinschutt gefüllt wurden. Die andere Seite ist zum Teil immer noch eine Huckelpiste, genau wie der Philosophenweg.

Was mit den Straßen geschehen soll

Reine Unterhaltungsmaßnahmen wie diese unternimmt der Kommunalservice laut Nordhausen seit Jahren. Doch in diesem Jahr solle eine umfassendere Lösung gefunden werden, kündigt der Geschäftsführer an: Der Sahrener Weg werde unter anderem so gewalzt, besprüht und geschottert, dass die Oberfläche befestigt sei. Doppelte Oberflächenbehandlung nenne sich das. Außerdem würden an den Rändern der Fahrbahn Rinnen geschaffen, durch die das Wasser besser abfließe. Geschehen wird das laut Nordhausen wahrscheinlich noch vor Oktober.





Sogar zu einer richtigen Straße ausgebaut werden soll der Philosophenweg bis spätestens 2023. Das sieht die Gemeinde im Maßnahmenprogramm für den Straßenbau vor, das am 15. März 2017 vom Ausschuss für Straßen und Verkehr beschlossen wurde. "Unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung sichergestellt werden kann", heißt es in der Vorlage. Mit insgesamt rund 800.000 Euro Kosten für den Straßenausbau wird gerechnet. Bislang sieht der Philosophenweg noch so aus:

Kommunalservice wendet sich an Bürger

Der Sahrener Weg wird in dem Programm nicht erwähnt. "Es gibt viele Straßen in Ganderkesee, die ausgebaut werden müssen", erklärt Nordhausen. Unter diesen befänden sich Strecken, die wegen eines höheren Verkehrsaufkommens auch höhere Priorität als der Sahrener Weg besäßen.

Für die Schlaglöcher entschuldigt er sich. "Wir können nicht überall gleichzeitig sein", gibt er zu bedenken. Der Geschäftsführer bittet Bürger, Hinweise auf Straßenschäden dem Kommunalservice mitzuteilen: telefonisch unter (04222) 94650 oder per Mail an info@kommunalservice-nw.de.