Bergedorf. Das von Gerd Logemann geplante Theaterspektakel in Bergedorf nimmt immer konkretere Formen an. Spielzeit soll im Sommer nächsten Jahres sein.

Fast ein Jahr hat es gedauert, jetzt ist es fertig – das Stück, das im nächsten Jahr im neuen Freilichttheater in Bergedorf auf die Bühne gebracht werden soll. Einen Titel gibt es auch, der fest scheint, möglicherweise aber noch mal umgeändert werden könnte: Mit "Brudermord – Die Geschichte von Bergedorf" ist das Werk überschrieben, das aus der Feder eines Delmenhorster Autors unter dem Pseudonym Walter Wiesel stammt. Den genauen Namen wollte Gerd Logemann, Initiator des Theaterprojekts und künftig auch Gastgeber auf seinem Hof beim Melkhus in Bergedorf, nicht verraten.

Tragödie und Krimi

"Ich bin super zufrieden", sagt Logemann nach dem Studium des 58 Seiten starken Stückes, hinter dem sich sowohl eine Tragödie, als auch ein Krimi mit einigen plattdeutschen Szenen verberge. Dabei geht es zurück ins zwölfte Jahrhundert – zu den Kreuzfahrern, zu Graf Christian I. von Oldenburg, seinem Bruder Moritz I., zu Mutter Kunigunde, zu Liebe und Mord.

Markus Weise soll Regie führen

Ein Regisseur ist auch schon gefunden, sagt Logemann: Markus Weise soll das historische Werk in Szene setzen. Mit möglichen Darstellern sei auch schon gesprochen, informierte der Initiator des geplanten Openair-Projekts. Es stehe aber noch nichts konkret fest. Insgesamt gebe es in dem Stück 40 Sprechrollen und zusätzlich 20 Statisten, außerdem jede Menge Pferde "für den Kreuzzug ins Heilige Land". Ein Aufruf, wer Interesse hätte mitzuwirken, soll erst später erfolgen. Im Anschluss daran seien Castings vorgesehen.

Hoffnung auf Falkensteinsee-Camper

Gespielt werden soll auf Logemanns Engelswiese "mit einem Blick in die weite Auenlandschaft". Dort sei geplant, eine Tribüne für rund 400 Zuschauer aufzubauen. Spielzeit sei vom 18. Juli bis Ende August 2020 – eine Zeit, in der auch viele Camper am Falkensteinsee Urlaub machen würde, die Logemann frühzeitig über das Theaterspektakel informieren möchte.

Vereinsgründung steht bevor

Bevor es weiter in die künstlerische Richtung geht, muss Logemann allerdings noch einige Hausaufgaben erledigen. So steht seinen Angaben zufolge die Gründung des gemeinnützigen Vereins "Dorf- und Kulturgemeinschaft Bergedorf" kurz vor der Gründung. Wichtig sei der Verein unter anderem wegen der Haftung und der Finanzen rund um dieses Großprojekt. Er hoffe auf Förderungen durch die Oldenburgische Landschaft, mit der es bereits Gespräche gegeben habe, sagt Logemann. Darüber hinaus setze er auf finanzielle Unterstützung durch den Landkreis Oldenburg und über die Kulturfonds der Geldinstitute. "Und vielleicht gibt ja auch die Gemeinde Ganderkesee noch etwas dazu", so der Bergedorfer.

Regelmäßige Festspiele denkbar

Einzigartig soll die Spielzeit im Sommer 2020 nicht bleiben, betont Logemann. Ähnlich wie die Passionsspiele in Oberammergau könne das Freilichttheater in einem regelmäßigen Abstand präsentiert werden – möglicherweise alle vier statt zehn Jahre. Wichtig dabei: Die Openair-Festspiele in Bergedorf sollen nicht mit den Aufführungen im Freien der Speelkoppel Hoyerswege konkurrieren. Statt Konkurrenz könne sich der Bergedorfer eher eine Zusammenarbeit vorstellen.

