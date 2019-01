Ganderkesee. Nachdem Ganderkesee bis 2017 noch nutriafrei war, wird der Nager jetzt zunehmend auch in der Gemeinde gesichtet. Das bringt einige Probleme mit sich ¨– für Mensch und Tier.

Niedlich sehen sie aus mit ihren schwarzen Knopfaugen und den putzigen Schnurbarthaaren. Tatsächlich finden Jäger, Natur- und Gewässerschützer die zunehmende Ausbreitung von Biberratte, Marderhund und Waschbär alles andere als knuffig. Die Tiere, die ursprünglich aus Amerika und Asien stammen, bringen das hiesige ökologische Gleichgewicht durcheinander. Und richten zum Teil immense Schäden an.

Vor allem die Biberratte – oder auch Nutria oder Sumpfbiber – bereitet den Landschaftspflegern Kopfzerbrechen. Die Wasser liebenden Nager, die mit den Meerschweinchen verwandt sind, unterhöhlen mit meterlangen Gängen die Felder im Bereich der Flussufer und zerstören die Schutzfunktion der Deiche. „Es ist schon vorgekommen, dass Trecker plötzlich wegsacken und in die Gräben kippen“, schildert Heiko Fritz von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Soweit ist es im Bereich des Hegerings Ganderkesee noch nicht gekommen.

14 Kilo schwere Exemplare

Bis Mitte 2017 hatten Jäger und Wasserwirtschaftsverbände Ruhe vor der bis zu 14 Kilo schweren Biberratte. „Inzwischen sind die Nutria aber auch bei uns angekommen“, sagt Arnd Fischer, stellvertretender Leiter des Hegerings Ganderkesee. Konkrete Zahlen lägen zwar noch nicht vor, doch seien im vergangenen Jahr vor allem im Bereich der Welse mehrere Tiere gefangen worden. Dazu kommen überfahrene Tiere an der Sannauer Hellmer Richtung Lemwerder sowie an der Grenze zu Dötlingen. Fischer: „Sie werden auch bei uns mehr.“

Große Probleme bereiten die Tiere bereits im Randgebiet von Hude. 50 bis 70 Tiere erlegt der stellvertretende Leiter des Hegerings Wüsting, Hans-Christ Herzer, jedes Jahr in seinem mit überdurchschnittlich vielen Wassergräben durchzogenem Revier in Oberhausen. Hinzu kommen weitere Fänge aus den umliegenden Revieren im Bereich der Hunte. Den Schaden, den sie allein im Bereich Wüsting vergangenes Jahr verursacht haben, schätzt Enno Kuhlmann von der Wasseracht Hunte auf rund 15000 Euro.

Über die Hunte nach Ganderkesee

Über die Hunte kommen die Nutria offenbar auch Seitenarme nach Ganderkesee. „Wir haben hier zwar bis jetzt noch keine Beeinträchtigungen im Bereich der Gewässer“, schildert Nabu-Vorsitzender Hans Fingerhut. „Trotzdem beobachten wir die Ausbreitung der Nutria kritisch.“ Denn der Nager, der eigentlich in Südamerika zu Hause ist und ursprünglich zur Pelzzucht nach Deutschland kam, nehme heimischen Tieren den Lebensraum weg und beeinträchtige das hiesige Ökosystem. Auch andere tierische Einwanderer wie Nilgans, Waschbär und Maderhund sieht Fingerhut kritisch: „Diese Arten gehören nicht hierher und sind für heimische Tiere eine Bedrohung.“

Anzeige Anzeige

Im angrenzenden Delmenhorst hat die Biberratte bereits massive Schäden angerichtet. 10.000 Euro musste der Ochtumverband 2018 in die Hand nehmen, um einen Deich in Hasbergen wieder instand zu setzen. Hier hatten Nutria einen Teilbereich komplett unterhöhlt und den Hochwasserschutz zunichte gemacht. Dazu kommt, dass die Population in den vergangenen fünf Jahren explodiert ist: Wurden in der Jagdsaison 2013/2014 niedersachsenweit noch 4500 Nutria geschossen, waren es 2018 bereits mehr als 24.000 Tiere.

Zunehmend im Fokus

Zunehmend im Fokus stehen bei den hiesigen Jägern auch Waschbär und Marderhund, die ebenfalls immer häufiger in den Revieren vor Ort gesichtet werden. Wenngleich im Landkreis Oldenburg 2018 nur zwei Waschbären erlegt wurden – niedersachsenweit hat sie die Zahl der getöteten Tiere um 32 Prozent erhöht. Auch beim Marderhund, ursprünglich in Asien zu Hause, sind die Zahlen weiter nach oben gegangen. „Wenn eine Ausbreitung zu Lasten ansässiger Arten stattfindet, ist das immer ein Problem“, wie Helmut Blauth, stellvertretender Vorsitzender der Jägerschaft Oldenburg-Delmenhorst, schildert. So zerstörten Waschbären und Marderhunde zwar keine Uferbereiche. „Dafür plündern sie die Nester bedrohter Vogelarten oder erbeuten andere gefährdete Tierarten“, so Blauth. „Es geht nicht darum, neue Arten generell zu verdrängen. Aber sobald heimische Arten Schaden nehmen, müssen sie zurückgedrängt werden.