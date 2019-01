Prinzhöfte. Nach einem Unfall mit zwei Gefahrgutlastwagen am Dienstagnachmittag auf der A1 hat die Polizei den Autobahnparkplatz Prinzhöfte geräumt.

Nach Polizeiangaben war es gegen 15.30 Uhr auf dem in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener gelegenen Parkplatz zum Unfall zwischen einem Tanklastwagen und einem Gefahrguttransporter gekommen. Der Parkplatz wurde von der Polizei geräumt. An den am frühen Abend begonnenen Bergungsarbeiten war auch die Feuerwehr beteiligt.