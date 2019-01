Landkreis Oldenburg . Die Chance stehen immer besser, dass vom Herzinfarkt betroffene Menschen ihren Herz-Kreislauf-Stillstand überleben – zumindest, wenn sie der Schlag im Landkreis Oldenburg trifft.

Das belegt eine Statistik des Reanimationsregisters. 2017 haben demnach von 100 Menschen 35 nach einer Reanimation das Krankenhaus lebend erreicht. 2015 überlebten nur 15 Menschen.

Um die Überlebenswahrscheinlichkeit von Herzschlagopfern weiter zu steigern, hatte sich der Landkreis Oldenburg mit anderen Trägern in der Region am „Projekt Erleben“ beteiligt.

Aus Laien werden Ersthelfer

Laien wurden zu Ersthelfern geschult, ließen sich über eine App registrieren und werden bei einem Notfall in ihrer Umgebung alarmiert. Denn die Rettungskette fängt vor Ort mit der richtigen Anleitung der Ersthelfer durch die Leitstelle an, damit eine Reanimation gelingt. Fortgeführt wird die Lebensrettung durchs Rettungsdienstpersonal sowie die Weiterversorgung in einer geeigneten Klinik. Nach einigen Monaten zieht die Kreisverwaltung jetzt eine positive Zwischenbilanz.

Schnelle Hilfe entscheidet über Leben und Tod

„Mit Aktivierung der App befanden sich 70 aktive Ersthelfer im System. Diese Zahl konnte mittlerweile verdreifacht werden“, sagt Kreissprecher Oliver Galeotti. So gab es 2018 88 Alarmierungen, von denen 34 angenommen worden sind. Die meisten erfolgten mit je 21 Fällen in Wildeshausen und Ganderkesee. „Aktuell dauert es im Durchschnitt bis zu acht Minuten, bis der Ersthelfer am Einsatzort eintrifft. Da das Gehirn aufgrund der Sauerstoffunterversorgung aber bereits nach drei bis fünf Minuten Minuten Schäden erleidet, soll diese Zeit weiter minimiert werden“, so Galeotti

Ersthelfer innerhalb drei bis vier Minuten vor Ort, dieses Ziel sei nur zu erreichen, wenn sich mehr Menschen im Kreis registrieren lassen würden.