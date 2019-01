Ganderkesee. Eine Szene des plattdeutschen Stücks „Mien Appelsnuut un Altona“ der Theatergruppe der Landjugend Ganderkesee zeigt das dk-Nostalgiebild.

Um Agenten und Frauen ging es am Samstag, 17. Oktober 1998, in dem plattdeutschen Stück „Mien Appelsnuut un Altona“ von der Theatergruppe der Landjugend Ganderkesee. Unter der Regie von Marion Rose von der Niederdeutschen Bühne Delmenhorst unterhielten die Jugendlichen an dem Abend die Besucher des Ernteballes bei Witte in Immer. Um ihren Zuschauern den Abend zu versüßen, hatten die Akteure der Landjugend das Theaterstück im Vorfeld wochenlang einstudiert. Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter (0 42 21) 15 61 22 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.