Ganderkesee. Eine Bäckerei an der Mühlenstraße in Ganderkesee ist zum Ziel von Einbrechern geworden.

Laut Polizeibericht verschafften sich die Unbekannten in der Zeit von Montag, 21. Januar 2019, 19.15 Uhr, bis Dienstag, 22. Januar 2019, 4 Uhr, Zutritt zum Verkaufsraum, indem eine Tür aufgebrochen wurde. Die Täter stahlen eine geringe Menge Bargeld.

Zeugen der Tat gesucht

Wem in der Nacht verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04431) 941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.