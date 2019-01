Bookholzberg. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Transporter ist ein Mann verletzt worden. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Bookholzberg verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr der 62-Jährige gegen 17 Uhr mit seinem VW auf der B212 von Ganderkesee kommend in Richtung Bookholzberg und musste kurz hinter dem Ortseingangsschild verkehrsbedingt bremsen.

Auto übersehen

Der 47-jährige Fahrer eines folgenden Kleintransporters übersah den stehenden VW und fuhr auf das Heck auf. Nach dem Unfall klagte der 62-Jährige über Rückenschmerzen und musste ärztlich behandelt werden. Die Polizei schätzte den Schaden auf 5000 Euro.