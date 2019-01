Wildeshausen. Montagmittag ist es in Wildeshausen zu einem Autounfall gekommen, bei dem ein kleines Mädchen verletzt wurde.

Wie die Polizei meldet, ist ein fünfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Wildeshausen verletzt worden. Eine 29-jährige Frau aus Wildeshausen befuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem VW die Bargloyer Straße in Richtung Westring. Sie wollte nach links in die Straße Am Luftschiffhafen abbiegen und verlangsamte die Geschwindigkeit. Die folgende Fahrerin eines Renault übersah das angekündigte Abbiegemanöver und wollte links am VW vorbeifahren.

Verletzungen im Gesicht

Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei wurde ein fünfjähriges Mädchen, das sich im Renault der 49-jährigen Fahrerin befand, im Gesicht verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 7000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit.