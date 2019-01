Ahlhorn. Die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn musste am Montagabend zu einem Brand ausrücken. Der Einsatzort war ein Badezimmer.

Die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn musste am Montagabend gegen 18.30 Uhr zu einem Feuer an der Blumenstraße in Ahlhorn ausrücken. Dort brannte ein Heizlüfter im Badezimmer einer Doppelhaushälfte. Die Bewohner bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren mit drei Wagen und 30 Mann schnell vor Ort und konnten das Feuer löschen. Wie die Polizei meldet, entstand kein größerer Sachschaden.