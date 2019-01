Dötlingen. Einbrecher sind am Wochenende in eine Grundschule in Dötlingen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in die Grundschule an der Straße Karkbäk in Dötlingen eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 18. Januar, 18 Uhr, bis Montag, 21. Januar, 7 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Die Täter erbeuteten eine Digitalkamera und etwas Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04431) 941115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.