Ganderkesee. Bis zum nächsten Grasschnitt im Frühsommer stehen Milchbauern vor extremer Futterknappheit. Ganderkeseer Landwirte erleiden Einbußen, dürften aber mit blauem Auge davonkommen.

Durchhalten bis zum nächsten Grasschnitt: Das wird für manchen Landwirt mit Milchkühen eine Zitterpartie. „Sechs Monate kein Regen. Eineinhalb von drei Grasschnitten sind weggeblieben“, resümiert Cord Wübbenhorst, Sprecher des Landvolks Ganderkesee, das Erntejahr 2018. Gras und gehäckselten Mais, in großen Haufen siliert, brauchen die auf Milchleistung getrimmten Rindviecher mit ihrem besonderen Verdauungstrakt als Strukturfutter. „Niedrige Mengen, niedrige Qualität, das merken wir richtig im Mai und Juni. Dann wird das Futter extrem knapp“, sagt Wübbenhorst voraus.

„Schlecht, nicht katastrophal“

Für die Milchviehbetriebe in Ganderkesee mildert Wübbenhorst sein Gesamturteil „schlecht, aber nicht katastrophal“ ab. „Wir haben hier stark wechselnde Böden“, sagt er mit Blick darauf, dass die Gemeinde teils auf Geest- und teils auf Marschboden verortet ist und schlechte Ernte hier durch ordentlichen Ertrag dort ausgeglichen wird. Ein Blick auf den Hof Eilers in Schönemoor bestätigt das. „Wir haben reichlich eingelagert und kommen über die Runden“, sagt Jung-Landwirtin Jana Eilers, die den Hof mit 125 Milchkühen und über 100 Nachzuchtkühen auf Marschboden mit ihren Eltern Heike und Hans-Gerd Eilers führt.

Totalausfall auf Sand

Anders sehe das bei seinem Freund in Garrel im Landkreis Cloppenburg aus, berichtet Wübbenhorst. „Karnickelsand“ nennt der Ganderkeseer den Boden dort, „80 Prozent Ernteeinbuße, das kommt einem Totalausfall gleich. Er muss richtig, richtig zukaufen.“

Teure Zukäufe

Tiere früher als üblich verkaufen, Futter zukaufen, das sind Stellschrauben, an denen der Landwirt drehen kann. Kühe, die in guten Zeiten in der Herde behalten werden, weil sie noch „ins Geld wachsen“ können, werden mit zusätzlichen Futtergaben aufs Schlachtgewicht gebracht und verkauft. Körnermais aus guter Ernte in der Ukraine kann zugekauft werden. „Für mein Vieh kaufe ich Schlempe zu“, berichtet Wübbenhorst – ein inhaltsreicher Rückstand aus der Schnapsbrennerei. Aber: „Alles, was sich kippen lässt, ist teuer geworden“, so Wübbenhorst, „die Lieferanten kennen die Lage und optimieren die Einnahmen nach oben.“ Wenn der Landwirt Einbußen beklage, dann gehe es schon um fünfstellige Beträge.

Dürrehilfe kommt nocht an

Der Vorsitzende des Ortslandvolks kennt keinen Ganderkeseer Betrieb, der von der eilends beschlossenen Dürrehilfe profitiert. In der Ganderkeseer Mischlandschaft sei es kaum möglich, die erforderlichen Ernteausfälle im Einzelnen zu benennen. „Die Dürrehilfe war eine politische Show“, sagt er.