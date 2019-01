Wildeshausen. Fünf Fahrzeuge sind am Wochenende in Wildeshausen mutwillig beschädigt worden, meldet die Polizei.

Von den Autos, die im Lohmühlenweg und in der Ringstraße standen, wurden jeweils die Außenspiegel abgebrochen. Der Gesamtschaden an einem VW Kleinbus, einem BMW SUV, einem Renault, einem Ford und einem Opel wurde von der Polizei auf insgesamt 3500 Euro geschätzt.

Zeugen der Taten gesucht

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, die sich zwischen Samstag, 19. Januar 2019, 22 Uhr, und Sonntag, 20. Januar 2019, 9.30 Uhr, in dem Bereich aufgehalten haben, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter (04431) 94010 in Verbindung zu setzen.