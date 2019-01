Ganderkesee. Die Eröffnung des Kindergartens an der Birkenheider Straße zeigt das dk-Nostalgiebild.

Der Ganderkeseer Kindergarten an der Birkenheider Straße wurde am Dienstag, 3. September 1996, offiziell eingeweiht. Auch in den hinteren Reihen sehen die Kinder des neuen Kindergartens interessiert dabei zu, wie die Hausleiterin die zur Einweihung überreichten Geschenke auspackt. Überreicht wurden unter anderem eine handgeschnitztes Krippenspiel aus Holz und zwei Bäumchen, die das Gelände des Kindergartens von da an zierten. Auf dem Nostalgiebild vom 19. Januar hat Rosemarie Suhren Annelie Siemers erkannt.

Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr Hinweise unter der Telefonnummer (0 42 21) 15 61 22 im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.