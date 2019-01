Stenum. Die Stenum Ortho Fachklinik für Orthopädie kündigt den Bau eines neuen Bettenhauses an.

Längst steht die Klinik nach ihrer Insolvenz und anschließendem Neustart Mitte 2012 wieder gut da. Schon im April 2012 hatten damals der Ärztliche Direktor Dr. Karsten Ritter-Lang, Dr. Jürgen Werner und der Berater Helmut Vogel in die Klinik investiert (dk berichtete). Dr. Karsten Ritter-Lang ist seitdem auch der Geschäftsführer der Stenumer Fachklinik. Nach Abbau des Sanierungsstaus strebt die am Heilstättenweg in Stenum gelegene Einrichtung jetzt die bauliche Erweiterung an. Ritter-Lang hatte den seit Langem angestrebten Bau des Bettenhauses nicht aus den Augen verloren. „Das neue Bettenhaus ist ein weiterer Schritt im Modernisierungsplan der Stenum Ortho GmbH.“, kündigt Kliniksprecherin Daniela Wolff an. Mit dem Bettenhausbau sollen die Rahmenbedingungen des stationären Aufenthaltes für die Patienten erheblich verbessert werden, erklärt sie die Zielsetzung. Die genauen Pläne für das seit Langem angestrebte Projekt will der Ärztliche Direktor Dr. Karsten Ritter-Lang zusammen mit dem Architekten Werner Geiken und seinem Führungskreis zum Monatsende vorstellen.

Klinik hat gute Bewertungen erhalten

Von „schwarzen Zahlen“ hatte Ritter-Lang schon Ende Juni vergangenen Jahres auf der Gesellschafterversammlung berichtet. Der Neuanfang unter der neuen Leitung hatte sich auch auf die medizinische Reputation des Hauses ausgewirkt: Die Fachklinik wurde 2018 zu den besten Krankenhäusern Deutschlands gezählt. Das geht aus der Erhebung „Deutschlands beste Krankenhäuser“ hervor, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Ende Juni 2018 in einer Sonderveröffentlichung abgedruckt hat.

Klinik gut ausgelastet

Das FAZ-Institut und die PR-Agentur Faktenkontor hatten 1909 Krankenhäuser untersucht und 417 davon ausgezeichnet. Weit über 1000 Patienten werden laut Klinik pro Jahr behandelt. Die Belegungsquote der Klinik mit derzeit 51 Planbetten betrug im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge an die 80 Prozent.