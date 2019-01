Ganderkesee Die Schirme mit Ganderkeseer Motiven werden jetzt auch frei verkauft.

Als hochwertige Geschenke der Gemeindeverwaltung sind sie bereits im In- und Ausland zum Einsatz gekommen, jetzt will die Verwaltung ihr vor Wetterunbilden schützendes Werbemittel auch den Bürgern anbieten: Ab Montag, 21. Januar, werden die neuen Ganderkesee-Regenschirme im Bürgerbüro des Ganderkeseer Rathauses und im Bürgerbüro in Bookholzberg verkauft.

Zeitungsfoto kurbelt Nachfrage an

Den Anstoß für den PR-Coup hat die Berichterstattung über das neue Gästeführerprogramm gegeben: Kürzlich hatte unsere Zeitung im Zuge der Vorstellung des neuen Gästeführer-Flyers ein Foto der Aktiven mit den neuen Motiv-Regenschirmen veröffentlicht, das offensichtlich auf große Resonanz stieß: „In den vergangenen Tagen haben viele Bürgerinnen und Bürger per Telefon, E-Mail oder Facebook nachgefragt, wie sie an die Schirme kommen können“, erklärt Gemeindesprecher Hauke Gruhn.

Limitierte Anzahl im Verkauf

„Daher haben wir uns kurzfristig entschieden, eine limitierte Anzahl in den Verkauf zu geben.“ Zunächst 50 Exemplare sollen zum Preis von 20 Euro erhältlich sein.

„Abhängig von der Nachfrage werden pro Person maximal drei Schirme verkauft, damit möglichst viele die Chance haben, zum Zuge zu kommen“, betont Gruhn.

Schirm schon 2018 entworfen

Die Regenschirme wurden schon 2018 von der Verwaltung zusammen mit einer Firma entworfen. Die acht Segmente zieren insgesamt sieben lokale Fotomotive. Sie zeigen unter anderem das Rathaus, das Freibad die Mühle „De Lütje Anja“, die Kirche St. Cyprian und Cornelius, das Backhaus in Rethorn und ein Fachwerkgebäude in Stenum. „Die Fotografien wurden grafisch so miteinander verbunden, dass die Übergänge fließend sind und sich zu einem harmonischen Gesamtbild zusammenfügen“, so Gruhn.

Gastgeschenke für polnische Partner

Die Schirme waren erstmals während der Reise ins polnische Pułtusk zur Besiegelung der Städtepartnerschaft an die Gastgeber verschenkt worden.

Gefertigt sind die neuen Mitbringsel mit doppeltem Bezugsstoff aus 100 Prozent Polyester. Sie haben einen Durchmesser von 1,10 Meter.