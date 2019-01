Ganderkesee. In knapp vier Wochen steigt der erste Büttenabend der laufenden Ganderkeseer Faschingssession. Das Festprogramm der vier Abende bringt alte Bekannte und auch neue Gesichter auf die Bühne.

Eine gute Nachricht für alle Faschingsnarren, die das Festprogramm der Büttenabende sehen wollen: Es sind noch wenige Restkarten für die Büttenabendpremiere erhältlich. Wer am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr in der Halle am Steinacker dabei sein möchte, kann ab Samstag, 26. Januar, im „Kiosk & mehr Stehcafé“ an der Grüppenbührener Straße 50 vorstellig werden. Die Karten für den Büttenabend kosten je nach Lage 26 oder 20 Euro. Beim Kiosk gibt es dann auch Tickets für den Kinderfasching am Sonntag 17. Februar.

Faschingsdebüt für Band

Das Programm der vier Büttenabende bringt neue Gesichter, aber auch alte Bekannte auf die Bühne. Ihr Faschingsdebüt feiert die Band „DeLive“. Die Musiker aus Bremen und Delmenhorst treten die Nachfolge der langjährigen Faschingsband „Querbeat“ an. Etwa 14 Songs, von aktuellen Hits bis hin zu Rock’n’Roll-Nummern, werden die Faschingsneulinge während ihres zehnminütigen Beitrags spielen.

GGV-Funken sind zurück

Zurück auf der Büttenabendbühne sind die GGV-Funken. Im vergangenen Jahr ist wegen USA-Aufenthalt und Armbruch kein Auftritt zustande gekommen. Mitte Februar kehren sie verstärkt zurück: So sind zu den drei erfahrenen Funken Sabrina Langner, Alicia Gold und Gina Sperling Rieke Bachmann, Sophia Bleckwehl und Mathilda Rass hinzugestoßen.

Party nach dem Programm

Nach dem Programm in der Halle am Steinacker wird traditionell bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert. Hier dürfen auch die Narren mitfeiern, die keine Karte für die Show bekommen haben. Das Party-Ticket kostet fünf Euro.

Termine beim Ganderkeseer Fasching

• Freitag, 15. Februar, 20 Uhr: 1. Büttenabend, Premiere.

• Samstag, 16. Februar, 19 Uhr: 2. Büttenabend.

• Sonntag, 17. Februar, 15 Uhr, Kinderfasching.

• Freitag, 22. Februar, 20 Uhr: 3. Büttenabend.

• Samstag, 23. Februar, 19 Uhr: 4. Büttenabend, alle Veranstaltungen finden in der Sporthalle am Steinacker statt.

• Samstag, 2. März, 14 Uhr: Faschingsumzug im Ganderkeseer Ortskern, anschließend Partys im Ort.

• Sonntag, 3. März, 10.30 Uhr: Frühschoppen und Preisverleihung, ab 15 Uhr: Kindertanz, Festzelt Raiffeisenstraße.

• Montag, 4. März, 20 Uhr: Rosenmontag im Festzelt und bei Stolle.