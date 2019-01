Habbrügge. Im Ganderkeseer Ortsteil Habbrügge ist am Samstagvormittag ein Trecker ausgebrannt.

Beim Brand eines Treckers ist am Samstagvormittag im Ganderkeseer Ortsteil Habbrügge an dem Fahrzeug erheblicher Sachschaden entstanden. Feuerwehrsprecher Benjamin Mahlstedt mutmaßt gar einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Feuer greift schnell um sich

Der Besitzer wollte mit seinem Gefährt Arbeiten in einem Waldstück an der Straße „Zum Kreyenkamp“ verrichten, als er plötzlich Flammen bemerkte. Wenig später brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung, der Mann verständigte per Notruf die Feuerwehr.

20 Mitglieder der Falkenburger Wehr eilten mit drei Einsatzfahrzeugen zum Unglücksort, um den Brand zunächst mit Wasser und dann mit Löschschaum zu bekämpfen. „Eine Gefahr für angrenzende Gehöfte bestand nicht“, so Mahlstedt.

Brandursache jetzt zu klären

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.