Schierbrok. Eine Schierbrokerin beschwert sich über viel zu spät zugestellte Post. Der Kundenservice konnte ihr nicht weiterhelfen. Das sagt die Deutsche Post dazu.

Seit bereits einem Vierteljahr, sagt Hildburg Mester aus Schierbrok, komme ihre Post regelmäßig zu spät. Aufgefallen sei ihr das bei einem Zeitungsabonnement, das sie abgeschlossen hatte. „Die Zeitung wurde jeden Sonnabend geliefert. Dann kam sie nur alle 14 Tage pünktlich. Sonst erst im Laufe der folgenden Woche. Das macht einen schon nachdenklich“, sagt Mester.

Denn über viele Tage erhalte sie gar keine Post, dann sei es manchmal wieder ein geballter Packen Briefe auf einmal. Das habe sie schon seit längerer Zeit bemerkt, aber jüngst sei es immer häufiger vorgekommen. „Bei den Briefen fand ich das schon eigenartig, aber dabei lässt sich das ja nicht genau sagen, weil nicht unbedingt auf allen Umschlägen ein Stempel ist. Aber mit der Zeitung war das eindeutig“, so Mester. Aus Ärger habe sie das Zeitungsabo mittlerweile auch gekündigt: „Dann kauf ich sie mit lieber am Sonnabend, statt tagelang darauf zu warten.“

Ähnliche Probleme bei den Nachbarn

Ihre Nachbarn würden über ähnliche Probleme klagen. „Eine Nachbarin hat einen Brief erwartet und wusste auch ungefähr, wann er ankommen sollte“, so Mester. „Aber er kam über längere Zeit nicht.“

Sie selbst habe am 17. Januar wieder zwei Briefe erhalten, beide mit einem Poststempel vom 10. Januar. „Beide innerhalb Deutschlands versandt, der eine sogar hier aus der Gemeinde abgeschickt. Das kann eigentlich nicht sein.“

Sie habe sich mit diesem Problem auch schon an den Kundenservice der Post gewandt, da habe man ihr aber auch nicht wirklich weiterhelfen können. „Ich will niemanden schlecht machen. Es kann natürlich immer mal sein, dass ein Postzusteller krank ist oder etwas nicht immer einwandfrei funktioniert. Aber auf Dauer ist das schon ein bisschen heftig“, sagt Mester. Zudem könne die verspätete Post auch unangenehme Konsequenzen mit sich bringen. „Wenn ich einen Brief erwarte und er kommt nicht, kann ich was tun. Wenn ich aber gar nicht weiß, ob etwas Wichtiges kommen soll, kann ich vielleicht auch nicht rechtzeitig reagieren“, fürchtet sie.

60 Millionen Sendungen am Tag

Und was sagt die Deutsche Post dazu? Bei täglich rund 60 Millionen Sendungen am Tag sei das nur schwer nachzuprüfen, meint Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post. „Da kann man nicht viel machen. Wir werden versuchen, das zu überprüfen. Aber für die Briefe wird nicht gehaftet“, sagt er. Dafür sei der einfach verschickte Brief schlicht zu kostengünstig. Der Weg eines versandten Briefs lasse sich nur schwer nachverfolgen. Gründe für Verzögerungen könnten menschliche und logistische Fehler sein, zum Beispiel falsche Frankierungen oder Adressen, so der Postsprecher.