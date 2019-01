Henry Peukert zeigt, was schon alles auf der Freibad-Baustelle passiert ist. Foto: Biljana Neloska

Ganderkesee. Die Modernisierung des Freibads in Ganderkesee ist in vollem Gang. Was schon alles gemacht wurde und wann die Gäste vielleicht schon anbaden können, verrät der Bäder-Chef.